LIVE Italia-Danimarca Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA | possibile sfida equilibrata

Alle 20:00 si tiene il nono incontro del round robin del Mondiale femminile di curling a Calgary, in Canada, tra Italia e Danimarca. La partita sarà trasmessa in diretta e si prevede un match equilibrato tra le due squadre. I tifosi sono invitati a seguire gli aggiornamenti in tempo reale sulla piattaforma dedicata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del nono incontro del round robin del Mondiale femminile di curling in programma a Calgary in Canada tra Italia e Danimarca. L’Italia torna sul ghiaccio con le spalle al muro. Oggi, giovedì 19 marzo, le azzurre affrontano una nuova sfida decisiva nel Mondiale di curling femminile in corso a Calgary, consapevoli che ogni errore da qui in avanti potrebbe risultare fatale nella corsa alla seconda fase. Il bilancio fin qui non è positivo: due vittorie e cinque sconfitte nelle prime sette partite del round robin hanno relegato il quartetto tricolore al decimo posto in classifica, fuori al momento dalle prime sei posizioni che garantiscono l’accesso ai playoff. 🔗 Leggi su Oasport.it

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