LIVE Italia-Danimarca Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA | le azzurre inseguono la vittoria

Alle 16.00 inizia la partita tra Italia e Danimarca nel Mondiale di curling femminile 2026. Le atlete italiane sono in campo per ottenere una vittoria e stanno preparando le ultime mosse prima del fischio di inizio. La diretta si aggiorna in tempo reale, offrendo un racconto immediato di ciò che succede sul ghiaccio. La sfida è pronta a partire e i tifosi sono in attesa di vedere le mosse delle squadre.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.00: Tra poco il via dell’incontro, mano per l’Italia 15.57: L’avversaria odierna sarà la Danimarca, formazione che occupa attualmente la parte centrale della classifica con tre successi e quattro sconfitte. Si tratta di una squadra esperta, guidata dalla skip Madeleine Dupont, affiancata da Mathilde Halse, Katrine Schmidt e My Larsen. Un quartetto solido, capace di alternare prestazioni convincenti a passaggi a vuoto, come dimostrano i risultati fin qui ottenuti. La Danimarca ha mostrato buone qualità soprattutto nella gestione degli end centrali, ma non è sembrata irresistibile nei finali punto a punto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Danimarca, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre inseguono la vittoria. Articoli correlati LIVE Italia-Norvegia 1-0, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: primo punto per le azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CANADA DI CURLING FEMMINILE DALLE 16. LIVE Italia-Giappone 6-9, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: quinta sconfitta per le azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-USA DI CURLING FEMMINILE DALLE 21. Approfondimenti e contenuti su LIVE Italia Danimarca Mondiali curling... Temi più discussi: LIVE Italia-Danimarca, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: possibile sfida equilibrata; Campionati del mondo di curling femminile 2026: programma, orari e dove vedere le partite del team Constantini; Qualificazioni Mondiali 2027, Italia ancora a secco di vittorie: cosa non ha funzionato contro Svezia e Danimarca; Italia-Danimarca 1-1: un punto e tanti rimpianti per le Azzurre. Quando Italia-Danimarca e Italia-Scozia oggi, orari Mondiali curling femminile 2026: programma, tv, streamingSiamo ormai giunti alle battute conclusive del round robin dei Mondiali 2026 di curling femminile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Calgary ... oasport.it LIVE Italia-Danimarca, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: scontro diretto decisivo per continuare a sperareCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del nono incontro del round robin del Mondiale femminile di curling in ... oasport.it Se confrontiamo l'Italia con la Danimarca, la differenza per chi vuole diventare genitore è abissale. Nel nostro Paese, la rete di salvataggio essenziale sono quasi sempre i nonni, in Danimarca, invece l'infanzia è trattata come un vero e proprio "bene pubblico". - facebook.com facebook #Calcio femminile, #Italia ancora a secco di vittorie nel girone di qualificazione ai #Mondiali 2027: dopo il ko di #ReggioCalabria contro la #Svezia, a #Vicenza le ragazze di #Soncin non vanno oltre l'1-1 contro la #Danimarca. La classifica si complica x.com