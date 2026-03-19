LIVE Italia-Danimarca 0-0 Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA | annullato anche il secondo end

Durante la partita tra Italia e Danimarca ai Mondiali di curling femminile 2026, il secondo end è stato annullato, seguito dall’annullamento di un altro end. Alle 16.27, la diretta segnala che anche il secondo end è stato cancellato, mentre l’Italia ha tentato di cambiare l’andamento del gioco senza successo. La partita si svolge in tempo reale con aggiornamenti continui.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.27: Ancora end annullato. Ci ha provato l’Italia a smuovere le acque ma senza riuscirci 16.22: Una stone azzurra punto quando mancano 6 tiri alla fine del secondo end 16.18: Una stone azzurra a punto dopo 4 tiri del secondo end 16.14: Primo end annullato 16.13: Una stone azzurra nella casa dopo 12 tiri del primo end, si va verso l’annullamento 16.10: Una stone azzurra a punto dopo 8 tiri del primo end 16.00: Tra poco il via dell’incontro, mano per l’Italia 15.57: L’avversaria odierna sarà la Danimarca, formazione che occupa attualmente la parte centrale della classifica con tre successi e quattro sconfitte. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Danimarca 0-0, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: annullato anche il secondo end Articoli correlati LIVE Italia-Giappone 0-2, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: secondo end annullatoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-USA DI CURLING FEMMINILE DALLE 21. LIVE Italia-Norvegia 1-2, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: annullato anche il quinto endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CANADA DI CURLING FEMMINILE DALLE 16. Una raccolta di contenuti su LIVE Italia Danimarca 0 0 Mondiali... Temi più discussi: LIVE Italia-Danimarca, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: scontro diretto decisivo per continuare a sperare; Germania vs Danimarca - Commento in diretta Hockey su ghiaccio | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Qualificazioni Mondiali 2027, Italia ancora a secco di vittorie: cosa non ha funzionato contro Svezia e Danimarca; Italia-Danimarca 1-1: un punto e tanti rimpianti per le Azzurre. LIVE Italia-Danimarca, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: scontro diretto decisivo per continuare a sperareCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del nono incontro del round robin del Mondiale femminile di curling in ... oasport.it Dove vedere Italia-Danimarca femminile in tv e streaming: canale, orario, formazioniDove vedere Italia-Danimarca femminile, match di qualificazione ai Mondiali: orario, canale tv, streaming e formazioni. goal.com Se confrontiamo l'Italia con la Danimarca, la differenza per chi vuole diventare genitore è abissale. Nel nostro Paese, la rete di salvataggio essenziale sono quasi sempre i nonni, in Danimarca, invece l'infanzia è trattata come un vero e proprio "bene pubblico". - facebook.com facebook #Calcio femminile, #Italia ancora a secco di vittorie nel girone di qualificazione ai #Mondiali 2027: dopo il ko di #ReggioCalabria contro la #Svezia, a #Vicenza le ragazze di #Soncin non vanno oltre l'1-1 contro la #Danimarca. La classifica si complica x.com