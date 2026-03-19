LIVE Fenerbahce Istanbul-Scandicci 1-1 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | le turche fanno il vuoto nel 3°set

Nel match di volley femminile valido per la Champions League 2026, Fenerbahce e Scandicci si trovano sul punteggio di 1-1. Durante il terzo set, le turche hanno dominato, facendo il vuoto con un parziale che ha portato al time out sul 13-23. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Time out Fenerbahce 13-23 Parallela di Ruddins dalla seconda linea. 12-23 Parallela in extra-rotazione per Skinner 11-23 Parallela vincente di Ruddins dalla seconda linea. 10-23 Monster block di Erdem di Franklin. Scandicci chiama un challenge per palla dentrofuori 10-22 Franklin non trova le mani alte del muro 10-21 Larga la diagonale di Vargas 9-21 Diagonale lunga di Fedorovtseva che cerca Nwakalor 9-20 Diagonale stretta di Franklin da posto 4. 8-20 Mani out di Fedorovtseva Si chiude il doppio cambio per il Fenerbahce 8-19 Mani fuori di Yaasmeen 8-18 Non rientra la difesa di Erdem sulla diagonale stretta di Ruddins. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Fenerbahce Istanbul-Scandicci 1-1, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le turche fanno il vuoto nel 3°set Articoli correlati LIVE Fenerbahce Istanbul-Scandicci 1-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: 32-30, Fedorovtseva trascina le turche nel 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 Monster block di Vargas su Bosetti 2-1 Pipe di Skinner. Leggi anche: LIVE Fenerbahce Istanbul-Novara 1-1, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le turche prendono il largo nel terzo set, 8-3 Full Match | PGE Budowlani ÓD vs. Fenerbahçe Medicana ISTANBUL | CEV ZEREN Group CL Volley 2026 Una selezione di notizie su LIVE Fenerbahce Istanbul Scandicci 1 1... Temi più discussi: LIVE Scandicci-Fenerbahce Istanbul 3-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: stratosferiche! Le toscane annientano le turche e ipotecano la semifinale!; Savino Del Bene Scandicci - Fenerbahçe Opet Istanbul CEV Champions League (F); Dove vedere in tv Scandicci-Fenerbahce Istanbul, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streaming; VOLLEY FEMMINILE CEV CHAMPIONS LEAGUE- Play off live Savino Del Bene Scandicci-Fenerbache Istanbul 3-0. Fenerbahce Istanbul-Scandicci oggi in tv, Champions League volley femminile 2026: orario, canali, streamingLa Savino Del Bene Scandicci si prepara ad affrontare uno degli appuntamenti più delicati della propria stagione europea. Giovedì 19 marzo, alle ore 17.00 ... oasport.it Diretta Fenerbahce Scandicci streaming video tv: orario e risultato live della partita per la Champions League di volley femminile, oggi 19 marzo 2026Diretta Fenerbahce Scandicci streaming video tv, oggi 19 marzo 2026: orario e risultato live della partita per la Champions League di volley femminile. ilsussidiario.net 4 La Savino Del Bene Scandicci cerca l'accesso alle semifinali di CEV Champions League di Istanbul Guarda Fenerbahce-Savino Del Bene Scandicci, gara di ritorno dei Quarti di Finale di CEV Champions League, oggi x.com #Coppeeuropee Ad Istanbul… per Istanbul: Scandicci e Milano in Turchia per regalarsi la Final Four di Champions League Toscane in campo dalle 15 contro il Fenerbahce, battuto 3-0 all’andata, le meneghine ripartono dalla sconfitta per 2-3 contro il - facebook.com facebook