LIVE Fenerbahce Istanbul-Scandicci 1-1 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | 19-25 Antropova spacca il 2° set

Nella partita di volley femminile tra Fenerbahce Istanbul e Scandicci, terminata con un punteggio di 1-1, sono stati protagonisti alcuni momenti chiave. Nel secondo set, Antropova ha realizzato un punto importante, mentre nel terzo set il punteggio ha raggiunto 25-19 dopo un errore al servizio di Ana Cristina. La partita è in diretta e gli aggiornamenti sono disponibili in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Antropova passa tra le mani del muro. TERZO SET 25-19 Errore al servizio di Ana Cristina. 24-19 Si salva in qualche modo il Fenerbahce dopo l’attacco di seconda di Bechis 24-18 AAAAAAACEEEEEE KAAAAATEEEE!! Turno stratosferico di Antropova. 23-18 Bruttissimo palleggio di Karasoy con la palla che finisce nella metà di campo di Scandicci ed il primo arbitro che fischia la doppia. 22-18 Bosetti gioca con il muro avversario e porta Scandicci sul +4. Doppio cambio per il Fenerbahce. 21-18 MOOOOONSTEEER BLOOOOOCK BOSETTIII!!! Muro perfetto della schiacciatrice azzurra che chiude la strada alla parallela di Vargas Time out Fenerbahce 20-18 Weitzel chiude la slash dopo il servizio di Antropova. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Fenerbahce Istanbul-Scandicci 1-1, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: 19-25, Antropova spacca il 2° set Articoli correlati Leggi anche: LIVE VakifBank Istanbul-Scandicci 0-2, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: Antropova decisiva nel secondo set, 23-25 LIVE Scandicci-Fenerbahce Istanbul 1-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le toscane vincono 25-23 un importantissimo primo set!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ZEREN SPOR ANKARA-CONEGLIANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18. Full Match | PGE Budowlani ÓD vs. Fenerbahçe Medicana ISTANBUL | CEV ZEREN Group CL Volley 2026 Tutti gli aggiornamenti su LIVE Fenerbahce Istanbul Scandicci 1 1... Temi più discussi: LIVE Scandicci-Fenerbahce Istanbul 3-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: stratosferiche! Le toscane annientano le turche e ipotecano la semifinale!; Savino Del Bene Scandicci - Fenerbahçe Opet Istanbul CEV Champions League (F); LIVE Fenerbahce Istanbul-Scandicci, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: sarà una bolgia infernale, caccia alla Final Four!; VOLLEY FEMMINILE CEV CHAMPIONS LEAGUE- Play off live Savino Del Bene Scandicci-Fenerbache Istanbul 3-0. Fenerbahce Istanbul-Scandicci oggi in tv, Champions League volley femminile 2026: orario, canali, streamingLa Savino Del Bene Scandicci si prepara ad affrontare uno degli appuntamenti più delicati della propria stagione europea. Giovedì 19 marzo, alle ore 17.00 ... oasport.it LIVE Fenerbahce Istanbul-Scandicci, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: servono 2 set per la Final FourCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Fenerbahce ... oasport.it 4 La Savino Del Bene Scandicci cerca l'accesso alle semifinali di CEV Champions League di Istanbul Guarda Fenerbahce-Savino Del Bene Scandicci, gara di ritorno dei Quarti di Finale di CEV Champions League, oggi x.com #Coppeeuropee Ad Istanbul… per Istanbul: Scandicci e Milano in Turchia per regalarsi la Final Four di Champions League Toscane in campo dalle 15 contro il Fenerbahce, battuto 3-0 all’andata, le meneghine ripartono dalla sconfitta per 2-3 contro il - facebook.com facebook