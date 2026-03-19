Durante la gara di biathlon sprint femminile a Oslo 2026, Lisa Vittozzi ha ottenuto un tempo molto competitivo, con un margine di un secondo su Elvira Oeberg. Le svedesi Hanna e Elvira Oeberg sono tra le candidate più forti a battere la leader, mentre l’atleta italiana si mantiene in testa nella fase attuale. La competizione continua a essere molto aperta e avvincente.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Trova lo zero Elvira! Ha un secondo di margine su Lisa Vittozzi!!! 16:39 Chi può battere Lisa Vittozzi: Hanna ed Elvira Oeberg. Michelon. 16:38 E allora, ci mettiamo alla finestra. Lisa ha 24” di margine!!! Su tutte!!! Altro zerooooooo fulmineooooooo LISAAAAAAAAA 16:36 Lenta sugli sci Minkkinen, trova lo zero ma potrebbe essere gia dietro a Jeanmonnot 16:35 Torna a perdere in discesa Vittozzi, ma è lì! 16:34 Dai Lisa, serve un poligono dei tuoi e la vinciamo! Il podio sarebbe sicuro, Michelon e Oeberg possono andare davanti, si è aggiunta anche Hanna Oeberg. LISAAAAA STACCA TUTTEEEEE NEL SECONDO GIRO 16:33 Resta solo Michelon, pulita dopo la prima serie e davanti a Lisa, alla Francia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint femminile Oslo 2026 in DIRETTA: VITTOZZIIIII! Attenzione alle svedesi!

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