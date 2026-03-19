LIVE Biathlon Sprint femminile Oslo 2026 in DIRETTA | vince Hanna Öberg! STRARIPANTE VITTOZZI

Durante la gara di biathlon sprint femminile a Oslo 2026, Hanna Öberg ha conquistato la vittoria, mentre Vittorio Vittozzi ha ottenuto un risultato di rilievo. Nella seconda serie, Rebecca ha realizzato quattro su cinque, con la possibilità di rimanere nelle prime trenta posizioni. Hanna Öberg ha concluso la seconda serie con un tempo di 18,7 secondi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:53 Quattro su cinque per Rebecca nella seconda serie, potrebbe ancora rimanere nelle 30! 16:52 Seconda serie 18”7 per Hanna Oeberg. Paurosa una volta di più. 16:51 Arriva Minkkinen solo a 1’12” e si complica la faccenda “Coppa del mondo” 16:50 Perde posizioni e dieci secondi nel secondo giro Passler, tredicesima: la attendiamo al secondo poligono. 16:49 Benissimo Passler che è undicesima parzialmente. 16:48 Chiude la svedese con 5” di margine su Lisa. 16:47 Beeeh amici miei: guadagna Hanna Öberg. Paurosa! Grande vittoria per lei. Solo una caduta gliela farebbe perdere. Complimenti a lei. 16:45 Però ragazzi torniamo a ripetere che Hanna Oeberg è un’assoluta fuoriclasse. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint femminile Oslo 2026 in DIRETTA: vince Hanna Öberg! STRARIPANTE VITTOZZI Articoli correlati LIVE Biathlon, Sprint femminile Oslo 2026 in DIRETTA: bene Vittozzi a terra!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:32 SBAGLIA JEANMONNOT!!! Elvira la più veloce nel primo giro ma è con Jeanmonnot. Leggi anche: LIVE Biathlon, Sprint femminile Ruhpolding 2026 in DIRETTA: Hanna Oeberg perfetta. Trionfo della svedese su Jeanmonnot e Vittozzi Milano Cortina 2026: biathlon, lo storico oro di Lisa Vittozzi Contenuti e approfondimenti su LIVE Biathlon Sprint femminile Oslo... Temi più discussi: LIVE Biathlon, Sprint femminile Otepää 2026 in DIRETTA: Vittozzi torna sul podio! E’ seconda alle spalle di Simon; La cinese Yue Wang è la campionessa paralimpica di biathlon sprint femminile vision impaired l Giochi Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026; LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Otepää 2026 in DIRETTA: Vittozzi domina al poligono e vince in solitaria; Classifica generale femminile: Jeanmonnot sempre in testa, Vittozzi sale 5ª. LIVE Biathlon, Sprint femminile Oslo 2026 in DIRETTA: Lisa Vittozzi insegue il podio in classifica generale!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della sprint di OSLO-HOLMENKOLLEN (NOR), ultima ... oasport.it A che ora il biathlon oggi: startlist sprint femminile Oslo Holmenkollen, tv, streamingOggi, giovedì 19 marzo, prenderà il via la nona e ultima tappa della Coppa del Mondo di biathlon. Sulle nevi di Oslo Holmenkollen (Norvegia) inizierà un ... oasport.it Biathlon – Il ritorno di Didier Bionaz: “Contano i risultati ed è stato giusto non portarmi alle Olimpiadi. Ora sono felice di essere di nuovo qui” - facebook.com facebook Una bella gara sulla neve di Otepää, Estonia! Lisa Vittozzi è seconda nella prova sprint, competizione che ha inaugurato il programma femminile dell’ottava e penultima tappa della Coppa del Mondo di biathlon! Per approfondire bit.ly/4cLkbOm @Fisi x.com