LIVE Biathlon Sprint femminile Oslo 2026 in DIRETTA | vince Hanna Öberg! Lisa Vittozzi ancora sul podio!

Durante la sprint femminile di Oslo Holmenkollen, Hanna Öberg ha concluso la gara al primo posto, mentre Lisa Vittozzi è arrivata tra le prime tre. La competizione si è svolta sotto lo sguardo delle telecamere, con aggiornamenti continui sulla classifica. La diretta live si è conclusa con queste ultime posizioni e è prevista una nuova gara domani, questa volta con gli uomini.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude la DIRETTA LIVE della sprint femminile di Oslo HOLMENKOLLEN, rinnovando l’appuntamento per la giornata di domani quando toccherà agli uomini. 17:20 E quindi, due italiane a punti: VITTOZZI seconda a 5” da Hanna Öberg che vince la gara, a punti anche Rebecca Passler 28^. Hannah Auchentaller 43^ prenderà parte all’inseguimento mentre ne solo eliminate Comola, Carrara, Trabucchi. 17:18 Trabucchi commette due errori nell’ultima serie e compromette l’inseguimento. 17:17 Anche Comola sarà fuori con due errori dalle prime 60. 17:15 Quarantesima Auchentaller (virtuale) con due errori. Possono batterla ancora un paio di atlete. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint femminile Oslo 2026 in DIRETTA: vince Hanna Öberg! Lisa Vittozzi ancora sul podio! Articoli correlati LIVE Biathlon, Sprint femminile Oslo 2026 in DIRETTA: vince Hanna Öberg! STRARIPANTE VITTOZZICLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:53 Quattro su cinque per Rebecca nella seconda serie, potrebbe ancora rimanere nelle 30! 16:52 Seconda... LIVE Biathlon, Sprint femminile Oslo 2026 in DIRETTA: Lisa Vittozzi insegue il podio in classifica generale!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della sprint di OSLO-HOLMENKOLLEN (NOR), ultima... Milano Cortina 2026: biathlon, lo storico oro di Lisa Vittozzi Tutto quello che riguarda Lisa Vittozzi Temi più discussi: LIVE Biathlon, Sprint femminile Otepää 2026 in DIRETTA: Vittozzi torna sul podio! E’ seconda alle spalle di Simon; LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Otepää 2026 in DIRETTA: Vittozzi domina al poligono e vince in solitaria; LIVE Biathlon, Sprint femminile Oslo 2026 in DIRETTA: Lisa Vittozzi insegue il podio in classifica generale!; Classifica Coppa del Mondo femminile biathlon 2025-2026: Jeanmonnot ad un passo dal successo aritmetico, Vittozzi in lotta per il podio. LIVE Biathlon, Sprint femminile Oslo 2026 in DIRETTA: vince Hanna Öberg! STRARIPANTE VITTOZZICLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude la DIRETTA LIVE della sprint femminile di Oslo HOLMENKOLLEN, rinnovando l’appuntamento per la giornata ... oasport.it A che ora il biathlon oggi: startlist sprint femminile Oslo Holmenkollen, tv, streamingOggi, giovedì 19 marzo, prenderà il via la nona e ultima tappa della Coppa del Mondo di biathlon. Sulle nevi di Oslo Holmenkollen (Norvegia) inizierà un ... oasport.it COPPA DEL MONDO… … ultimo atto! A Oslo vanno in scena le sei gare che daranno i verdetti finali della stagione di biathlon! 11 gli azzurri in Norvegia, Lisa Vittozzi ambisce al podio nella classifica generale! Il primo appuntamento è oggi con la sprint - facebook.com facebook Dopo il secondo posto nella sprint, Lisa Vittozzi dà spettacolo nell'inseguimento e conquista la gara per dispersione La sappadina centra il terzo successo stagionale, tutti in questo format di gara, mettendosi alle spalleMinkkinen e Jeanmonnot #Biathlon x.com