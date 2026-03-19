LIVE Biathlon Sprint femminile Oslo 2026 in DIRETTA | si parte con le migliori subito Vittozzi!

Alle 16:04, durante la sprint femminile di biathlon a Oslo 2026, Vittozzi ha un punteggio di 15 e si prepara a partire. La prima a scendere in pista sarà Bened, con il pettorale numero 3, mentre Jeanmonnot avrà il pettorale numero 3. La gara è in diretta e le atlete si stanno sfidando sulla neve norvegese.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:04 Vittozzi ha il 15! Aprirà Bened. Jeanmonnot con il 3. Simon 5, Kirkeeide 11! 16:00 Ordine di partenza rivoluzionato, apriranno la gara le migliori 15 di coppa del mondo. Si tenne un deterioramento eccessivo del tracciato di Oslo. 15:55 Buon pomeriggio amici di OA Sport, tra circa 20’ inizierà la sprint femminile di biathlon da Oslo, collina di Holmenkollen. 13:42 Cambia la start list, le big partiranno tutte nel primo gruppo! Si è deciso così perché si teme un eccessivo deterioramento della pista. Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della sprint di OSLO-HOLMENKOLLEN (NOR), ultima prova contro il cronometro della stagione 2025-2026 nella tappa conclusiva della Coppa del Mondo di biathlon. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint femminile Oslo 2026 in DIRETTA: si parte con le migliori, subito Vittozzi! Articoli correlati LIVE Biathlon, Sprint femminile Oslo 2026 in DIRETTA: Lisa Vittozzi per una nuova impresaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della sprint di OSLO-HOLMENKOLLEN (NOR), ultima... LIVE Biathlon, Sprint femminile Oslo 2026 in DIRETTA: Lisa Vittozzi insegue il podio in classifica generale!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della sprint di OSLO-HOLMENKOLLEN (NOR), ultima... Due poligoni DEVASTANTI di Lisa VITTOZZI Tutto quello che riguarda LIVE Biathlon Sprint femminile Oslo... Temi più discussi: LIVE Biathlon, Sprint femminile Otepää 2026 in DIRETTA: Vittozzi torna sul podio! E’ seconda alle spalle di Simon; La cinese Yue Wang è la campionessa paralimpica di biathlon sprint femminile vision impaired l Giochi Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026; LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Otepää 2026 in DIRETTA: Vittozzi domina al poligono e vince in solitaria; Classifica generale femminile: Jeanmonnot sempre in testa, Vittozzi sale 5ª. LIVE Biathlon, Sprint femminile Oslo 2026 in DIRETTA: Lisa Vittozzi insegue il podio in classifica generale!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della sprint di OSLO-HOLMENKOLLEN (NOR), ultima ... oasport.it A che ora il biathlon oggi: startlist sprint femminile Oslo Holmenkollen, tv, streamingOggi, giovedì 19 marzo, prenderà il via la nona e ultima tappa della Coppa del Mondo di biathlon. Sulle nevi di Oslo Holmenkollen (Norvegia) inizierà un ... oasport.it Finale di Coppa del Mondo di biathlon a Oslo-Holmenkollen: programma, protagonisti, statistiche e risultati storici. Italia a caccia del primo successo - facebook.com facebook CHE ORGOGLIO! Quattro vittorie di Giacomel, tre di Vittozzi, una di Wierer e un successo nella staffetta mista: stagione da ricordare #Biathlon #WinterSport #Italia x.com