Durante la sprint femminile di biathlon a Oslo 2026, Vittozzi cade a terra mentre Jeanmonnot commette un errore di tiro. Elvira si distingue come la più veloce nel primo giro, restando però vicina a Jeanmonnot. La gara prosegue con queste atlete in corsa, mentre gli spettatori seguono attentamente ogni movimento. La diretta continua con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:32 SBAGLIA JEANMONNOT!!! Elvira la più veloce nel primo giro ma è con Jeanmonnot. 16:31 Ci siamo, Esce dalla prima serie con 6”6 su Simon, stesso tempo di Jeanmonnot! NON È VEROOO! Che poligono di Lisa! 16:30 Vittozzi perde in discesa da tutte le francesi. Ahia. 16:29 Doppio Errore di Maren Kirkeeide 16:28 LISAAA! Guadagna sulle francesi! Non su Jeanmonnot. Partita Elvira così come Hanna Oeberg. 16:27 Vittozzi stesso tempo di Braisaz e con Simon, prima francese a sbagliare la campionessa olimpica Justine. 16:26 Simon rapidissima e con 7” di margine su Jeanmonnnot dopo la prima serie! 16:25 Partita Lisa Vittozzi! Bened, Jeanmonnot e Johansen con lo zero! 16:24 Partita piano intanto Braisaz rispetto a Jeanmonnot o Simon! 16;23 Si apre il poligono! 16:22 Simon paga un secondino nel primo giro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint femminile Oslo 2026 in DIRETTA: bene Vittozzi a terra!

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