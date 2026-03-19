LIVE Berrettini-Muller 6-4 3-2 ATP Miami 2026 in DIRETTA | Matteo sfiora il doppio break di vantaggio

Al momento si sta giocando il match tra Berrettini e Muller nel torneo ATP di Miami. Attualmente il punteggio è di 6-4 3-2 in favore di Berrettini, che si trova a un punto dal doppio break di vantaggio. Nel corso dello scambio, Muller ha risposto con un rovescio uscito in larghezza dopo il servizio. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 PALLA BREAK BERRETTINI: esce in larghezza il rovescio di Muller a seguire il servizio. 30-30 LA RISPOSTA VINCENTE! Altro impatto notevole con il rovescio, un diagonale che non lascia spazio a Muller. 30-15 CHE PUNTO DI BERRETTINI! Sia la difesa di rovescio con un effetto infinito che il successivo dritto vincente lungolinea sono tutti da vedere! 30-0 altra buona prima di Muller, esterna. 15-0 Buona prima di Muller. 4-2 Berrettini, in rete il rovescio di Muller e altro turno di battuta a zero per Matteo. 40-0 Lungo il rovescio di Muller. 30-0 Servizio e dritto di Berrettini. 15-0 Muller è bravo a correre sui dritti angolati di Berrettini, poi però sbaglia la cosa più facile, la volée alta di rovescio che mette larga. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini-Muller 6-4 3-2, ATP Miami 2026 in DIRETTA: Matteo sfiora il doppio break di vantaggio Articoli correlati LIVE Berrettini-Muller 4-3, ATP Miami 2026 in DIRETTA: Matteo continua ad avere un break di vantaggioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Muller perde totalmente la misura del dritto rientrando verso il centro. LIVE Berrettini-Muller 2-1, ATP Miami 2026 in DIRETTA: break del romano nel terzo gameCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Esce il dritto lungolinea di Berrettini. Tutto quello che riguarda LIVE Berrettini Muller 6 4 3 2 ATP... Temi più discussi: Alexandre Muller - Matteo Berrettini Video correlati: Live Tennis Aggiornamenti; Berrettini-Mueller oggi, ATP Miami 2026: orario, tv, programma, streaming; Muller-Berrettini: pronostico, precedenti e dove vedere | Miami Open 2026; Pioggia al Miami Open, tutti i match rinviati a giovedì: le news. LIVE Berrettini-Muller 6-4 2-1, ATP Miami 2026 in DIRETTA: si gioca tutto nei turni di battuta del romanoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Berrettini, si butta a rete Matteo, ma viene passato di rovescio in corsa da Muller. Può però giocare sui ... oasport.it Berrettini-Muller diretta Masters 1000 Miami: segui l'esordio dell'azzurro LIVEMIAMI (USA) - È il giorno dell'esordio per Matteo Berrettini sul cemento del Masters 1000 di Miami, dove oggi (giovedì 19 marzo) il 29enne tennista azzurro (n.68 Atp e reduce dal ko con Alexander ... corrieredellosport.it