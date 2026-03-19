LIVE Berrettini-Muller 6-4 2-1 ATP Miami 2026 in DIRETTA | si gioca tutto nei turni di battuta del romano

Al torneo ATP di Miami, nel match tra Berrettini e Muller, il punteggio è di 6-4, 2-1 in favore del romano. Nel secondo set, Muller commette un errore di dritto e Berrettini si avvicina nel punteggio. Durante uno scambio, il tennista italiano decide di avventurarsi a rete, ma viene passato di rovescio in corsa. La partita continua con entrambi pronti a giocarsi ogni punto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Sbaglia la risposta di dritto Muller. 2-1 Berrettini, si butta a rete Matteo, ma viene passato di rovescio in corsa da Muller. Può però giocare sui propri turni di battuta, un vantaggio non indifferente. 40-15 Non trova la risposta Berrettini. 30-15 Dritto sulla riga di Berrettini, questo Muller non lo tiene in campo. 30-0 Muller prende la via della rete, non riesce a Berrettini il tentativo di passarlo con il dritto. 15-0 Rovescio in rete di Berrettini. 2-0 Berrettini, prima profonda non tenuta in campo da Muller e break di vantaggio confermato. 40-15 Spinge in continuazione con il dritto Berrettini, alla fine Muller è costretto a cedere. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini-Muller 6-4 2-1, ATP Miami 2026 in DIRETTA: si gioca tutto nei turni di battuta del romano Articoli correlati LIVE Berrettini-Muller, ATP Miami 2026 in DIRETTA: tra poco l’esordio del romanoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:58 Terminato il match tra Quinn e Hurkacz, vinto in maniera piuttosto rapida dall’americano per 6-2 6-4. LIVE Berrettini-Muller 2-1, ATP Miami 2026 in DIRETTA: break del romano nel terzo gameCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Esce il dritto lungolinea di Berrettini. Una raccolta di contenuti su LIVE Berrettini Muller 6 4 2 1 ATP... Temi più discussi: Alexandre Muller - Matteo Berrettini Video correlati: Live Tennis Aggiornamenti; Berrettini-Mueller oggi, ATP Miami 2026: orario, tv, programma, streaming; Muller-Berrettini: pronostico, precedenti e dove vedere | Miami Open 2026; Pioggia al Miami Open, tutti i match rinviati a giovedì: le news. LIVE Berrettini-Muller 6-4 2-1, ATP Miami 2026 in DIRETTA: si gioca tutto nei turni di battuta del romanoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Berrettini, si butta a rete Matteo, ma viene passato di rovescio in corsa da Muller. Può però giocare sui ... oasport.it Berrettini-Muller diretta Masters 1000 Miami: segui l'esordio dell'azzurro LIVEMIAMI (USA) - È il giorno dell'esordio per Matteo Berrettini sul cemento del Masters 1000 di Miami, dove oggi (giovedì 19 marzo) il 29enne tennista azzurro (n.68 Atp e reduce dal ko con Alexander ... corrieredellosport.it La pioggia condiziona il Miami Open: dopo diversi rinvii tutti i match (compresi Berrettini-Muller e Cocciaretto-Semenistaja) sono stati cancellati e posticipati I due azzurri giocheranno oggi pomeriggio, Cocciaretto dalle 16 circa e Berrettini dalle 18 circa - facebook.com facebook La pioggia condiziona il Miami Open: dopo diversi rinvii tutti i match (compresi Berrettini-Muller e Cocciaretto-Semenistaja) sono stati cancellati e posticipati I due azzurri giocheranno oggi pomeriggio, Cocciaretto dalle 16 circa e Berrettini dalle 18 circa x.com