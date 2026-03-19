LIVE Berrettini-Muller 6-4 1-0 ATP Miami 2026 in DIRETTA | break con splendido pallonetto del romano!

Al momento si gioca la partita tra Berrettini e Muller nell’ATP Miami 2026, con il primo set in corso e il giocatore italiano che ha appena ottenuto un break grazie a un pallonetto. Attualmente il punteggio vede Berrettini avanti 6-4, 1-0. Durante il match sono stati eseguiti vari servizi e colpi di dritto, con il pubblico che segue attentamente ogni punto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Altro servizio e dritto di Berrettini. 15-0 Servizio e dritto di Berrettini. 1-0 BREAK BERRETTINI, SPLENDIDO QUESTO PALLONETTO! Lo gioca abbassandosi e di rovescio con Muller a rete, un lob che atterra dritto sulla riga! 30-40 PALLA BREAK BERRETTINI: dritto lunghissimo di Muller. 30-30 Prende campo con il dritto Muller, non trova l’impatto con il proprio Berrettini. 15-30 Sbaglia di dritto Muller, occasione già importante per Berrettini. 15-15 Buona prima di Muller. 0-15 In rete il rovescio di Muller dopo uno scambio piuttosto duro. Inizia il secondo set con Muller al servizio. 6-4 SET BERRETTINI: con il quarto ace Matteo chiude! 44 minuti di gioco per portare a casa il parziale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini-Muller 6-4 1-0, ATP Miami 2026 in DIRETTA: break con splendido pallonetto del romano! Articoli correlati LIVE Berrettini-Muller 2-1, ATP Miami 2026 in DIRETTA: break del romano nel terzo gameCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Esce il dritto lungolinea di Berrettini. LIVE Berrettini-Muller, ATP Miami 2026 in DIRETTA: tra poco l’esordio del romanoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:58 Terminato il match tra Quinn e Hurkacz, vinto in maniera piuttosto rapida dall’americano per 6-2 6-4. Aggiornamenti e contenuti dedicati a LIVE Berrettini Muller 6 4 1 0 ATP... Temi più discussi: Alexandre Muller - Matteo Berrettini Video correlati: Live Tennis Aggiornamenti; Berrettini-Mueller oggi, ATP Miami 2026: orario, tv, programma, streaming; Muller-Berrettini: pronostico, precedenti e dove vedere | Miami Open 2026; Pioggia al Miami Open, tutti i match rinviati a giovedì: le news. LIVE Berrettini-Muller 0-1, ATP Miami 2026 in DIRETTA: primi minuti del turno d’esordioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Vantaggio Berrettini, prima centrale vincente. 40-40 Berrettini lascia tanto spazio sul lato destro, Muller lo ... oasport.it Berrettini-Muller diretta Masters 1000 Miami: segui l'esordio dell'azzurro LIVEMIAMI (USA) - È il giorno dell'esordio per Matteo Berrettini sul cemento del Masters 1000 di Miami, dove oggi (giovedì 19 marzo) il 29enne tennista azzurro (n.68 Atp e reduce dal ko con Alexander ... corrieredellosport.it La pioggia condiziona il Miami Open: dopo diversi rinvii tutti i match (compresi Berrettini-Muller e Cocciaretto-Semenistaja) sono stati cancellati e posticipati I due azzurri giocheranno oggi pomeriggio, Cocciaretto dalle 16 circa e Berrettini dalle 18 circa - facebook.com facebook La pioggia condiziona il Miami Open: dopo diversi rinvii tutti i match (compresi Berrettini-Muller e Cocciaretto-Semenistaja) sono stati cancellati e posticipati I due azzurri giocheranno oggi pomeriggio, Cocciaretto dalle 16 circa e Berrettini dalle 18 circa x.com