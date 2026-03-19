Al torneo ATP di Miami 2026, Matteo Berrettini sta affrontando Muller in un match in diretta. Attualmente, Berrettini conduce con un break di vantaggio, con il punteggio di 4-3. Nel corso del gioco, Muller ha perso la misura del dritto, rientrando verso il centro del campo. La partita prosegue senza ulteriori dettagli al momento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Muller perde totalmente la misura del dritto rientrando verso il centro. 4-3 Berrettini, Muller chiude il game con un ace, il suo secondo. 40-15 Muller si apre il campo spingendo indietro Berrettini per poi giocare il lungolinea vincente di rovescio. 30-15 Buona prima di Muller. 15-15 CHE PALLA DI BERRETTINI! Slice di rovescio velenosissimo n recupero, Muller mentre arriva a rete proprio non capisce la traiettoria e finisce per essere passato. 15-0 Muller sposta Berrettini nell’angolo sinistro e poi chiude molto facilmente a rete. 4-2 Berrettini, ottimo salvataggio del game! Risale da 15-30 e chiude con un dritto che si è trovato quasi addosso, ma che riesce a direzionare nell’incrocio delle righe. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Berrettini-Muller 4-3, ATP Miami 2026 in DIRETTA: Matteo continua ad avere un break di vantaggio

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