LIVE Berrettini-Muller 2-1 ATP Miami 2026 in DIRETTA | break del romano nel terzo game

Durante la partita di tennis tra Berrettini e Muller all'ATP di Miami 2026, Berrettini ha ottenuto un break nel terzo game portandosi sul 2-1. Nel corso del game, Muller ha colpito il dritto lungolinea che è uscito dal campo, mentre Berrettini ha approfittato di un errore del suo avversario, che ha colpito ampiamente largo. La partita prosegue con i giocatori in campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Esce il dritto lungolinea di Berrettini. 2-1 BREAK BERRETTINI: va sempre più indietro Muller, poi colpisce indietreggiando anche il dritto spedendolo ampiamente largo. Riesce dunque a sfruttare la chance di allungo il romano. Vantaggio Berrettini, PALLA BEAK: in rete il rovescio in uscita dal servizio del francese. 40-40, 3a parità: risposta incisiva di Berrettini con il dritto, stavolta Muller non si organizza in tempo e sempre di dritto manda la palla in rete. Vantaggio Muller, Berrettini non tira su il rovescio abbastanza da far superare la rete alla palla. 40-40, 2a parità: Berrettini colpisce il nastro con la risposta di dritto, palla che termina fuori dove sarebbe probabilmente andata a finire comunque. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini-Muller 2-1, ATP Miami 2026 in DIRETTA: break del romano nel terzo game Articoli correlati LIVE Berrettini-Muller, ATP Miami 2026 in DIRETTA: tra poco l’esordio del romanoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:58 Terminato il match tra Quinn e Hurkacz, vinto in maniera piuttosto rapida dall’americano per 6-2 6-4. LIVE Berrettini-Muller 0-1, ATP Miami 2026 in DIRETTA: primi minuti del turno d’esordioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 Muller, primo game tenuto dal francese anche se l’impressione è che Berrettini, col passare dei minuti,... Aggiornamenti e notizie su LIVE Berrettini Muller 2 1 ATP Miami... Temi più discussi: Berrettini-Muller, primo turno Masters 1000 Miami: orario, quando si gioca e dove vederla in tv; Muller-Berrettini: pronostico, precedenti e dove vedere | Miami Open 2026; Berrettini e non solo: il programma di oggi su Sky; Berrettini-Mueller oggi, ATP Miami 2026: orario, tv, programma, streaming. LIVE Berrettini-Muller 0-1, ATP Miami 2026 in DIRETTA: primi minuti del turno d’esordioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Vantaggio Berrettini, prima centrale vincente. 40-40 Berrettini lascia tanto spazio sul lato destro, Muller lo ... oasport.it Berrettini-Muller diretta Masters 1000 Miami: segui l'esordio dell'azzurro LIVEMIAMI (USA) - È il giorno dell'esordio per Matteo Berrettini sul cemento del Masters 1000 di Miami, dove oggi (giovedì 19 marzo) il 29enne tennista azzurro (n.68 Atp e reduce dal ko con Alexander ... corrieredellosport.it La pioggia condiziona il Miami Open: dopo diversi rinvii tutti i match (compresi Berrettini-Muller e Cocciaretto-Semenistaja) sono stati cancellati e posticipati I due azzurri giocheranno oggi pomeriggio, Cocciaretto dalle 16 circa e Berrettini dalle 18 circa - facebook.com facebook La pioggia condiziona il Miami Open: dopo diversi rinvii tutti i match (compresi Berrettini-Muller e Cocciaretto-Semenistaja) sono stati cancellati e posticipati I due azzurri giocheranno oggi pomeriggio, Cocciaretto dalle 16 circa e Berrettini dalle 18 circa x.com