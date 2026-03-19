Lisa Vittozzi dopo il podio di Oslo | Sono soddisfatta sabato proverò a vincere l’inseguimento

Dopo il podio ottenuto ad Oslo, Lisa Vittozzi ha dichiarato di essere soddisfatta e ha annunciato che sabato proverà a vincere l’inseguimento. La biathleta italiana ha conquistato il secondo posto nella gara sprint, la prima tappa dell’ultima tappa stagionale di Coppa del Mondo, alle spalle di Hanna Öberg. La competizione si è svolta nella capitale norvegese.

Anche ad Oslo Lisa Vittozzi timbra il cartellino. In Norvegia l’azzurra conquista l’ennesimo podio della stagione nella Coppa del Mondo di biathlon: secondo posto alle spalle di Hanna Öberg nella nella gara d’apertura dell’ultima tappa stagionale, la sprint. Cinque secondi di ritardo per l’azzurra rispetto alla svedese che ha trovato la gara praticamente perfetta. Tutto però che resta aperto in chiave inseguimento di sabato. Il commento dell’azzurra nel dopo gara: “Sono davvero soddisfatta, naturalmente volevo vincere. Ho dato tutto, non potevo fare meglio di così: a volte nel gioco dei secondi si vince, altre volte si perde. Le condizioni non mi preoccupavano oggi, anche se non ci siamo allenati nei giorni scorsi per la situazione meteo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lisa Vittozzi dopo il podio di Oslo: “Sono soddisfatta, sabato proverò a vincere l’inseguimento” Articoli correlati LIVE Biathlon, Sprint femminile Oslo 2026 in DIRETTA: Lisa Vittozzi insegue il podio in classifica generale!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della sprint di OSLO-HOLMENKOLLEN (NOR), ultima... LIVE Biathlon, Sprint femminile Oslo 2026 in DIRETTA: vince Hanna Öberg! Lisa Vittozzi ancora sul podio!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude la DIRETTA LIVE della sprint femminile di Oslo HOLMENKOLLEN, rinnovando l’appuntamento per la... Biathlon, Lisa Vittozzi dopo il quinto posto nella Sprint di Milano-Cortina: Ho dato tutto Altri aggiornamenti su Lisa Vittozzi Temi più discussi: VITTOZZI SEMPRE REGINA DELL’INSEGUIMENTO! LISA DOMINA NEL VENTO DI OTEPAA; Biathlon, la sappadina Lisa Vittozzi torna la successo in Coppa del Mondo; Coppa del Mondo, implacabile Lisa Vittozzi: domina l'inseguimento e si conferma sul podio ad Otepää; Vittozzi, è un'altra meraviglia! Inseguimento da urlo, rivivi la sua vittoria. LIVE Biathlon, Sprint femminile Oslo 2026 in DIRETTA: vince Hanna Öberg! Lisa Vittozzi ancora sul podio!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude la DIRETTA LIVE della sprint femminile di Oslo HOLMENKOLLEN, rinnovando l’appuntamento per la giornata ... oasport.it Lisa Vittozzi seconda in Norvegia e non si accontenta: Voglio vincere ancoraNella gara sprint di Holmenkollen (Oslo) la sappadina conquista il suo trentaduesimo podio in coppa del Mondo. E ora punta al gradino più alto nell'ultimo inseguimento di sabato ... rainews.it Una Lisa VITTOZZI in condizione di forma strepitosa ha conquistato il primo podio della carriera sulle nevi di Oslo Holmenkollen terminando al posto d’onore l’ultima sprint del circuito di Coppa del Mondo. La trentunenne sappadina ha confermato il risultato ot - facebook.com facebook Dopo il secondo posto nella sprint, Lisa Vittozzi dà spettacolo nell'inseguimento e conquista la gara per dispersione La sappadina centra il terzo successo stagionale, tutti in questo format di gara, mettendosi alle spalleMinkkinen e Jeanmonnot #Biathlon x.com