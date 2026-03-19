Il quotidiano iraniano Tehran Times ha risposto al presidente argentino Javier Milei, che in più occasioni ha pronunciato dichiarazioni ostili nei confronti dell’Iran. La replica di Tehran Times afferma che Milei ha superato una linea rossa imperdonabile, senza fornire ulteriori dettagli o commenti. La tensione tra i due paesi si è intensificata con questa presa di posizione ufficiale.

Dura replica del Tehran Times – quotidiano iraniano molto vicino al regime degli ayatollah – al presidente argentino Javier Milei il quale, in diverse occasioni, ha rilasciato una serie di dichiarazioni ostili nei confronti della Repubblica Islamica. L’editoriale a firma di Saleh Abidi Maleki – apparso in prima pagina lo scorso lunedì 16 marzo e intitolato Milei, Quo Vadis? – è una tagliente critica alla postura assunta dal governo argentino in politica estera, con il pieno allineamento alle posizioni dell’ «asse USA-sionista». «Le dichiarazioni rilasciate negli ultimi mesi da Milei, presidente dell’Argentina, soprattutto dopo l’illegale aggressione militare degli Stati Uniti e del regime sionista contro l’Iran, hanno rivelato ancora una volta una realtà amara e pericolosa. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - L’Iran replica al governo argentino: “Milei ha superato una linea rossa imperdonabile”

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