L’Iran ha colpito una raffineria di Haifa con una bomba a grappolo

L’Iran ha lanciato un attacco contro una raffineria di petrolio nella baia di Haifa, nel nord di Israele. L’attacco è stato effettuato con una bomba a grappolo, colpendo la struttura appartenente al gruppo Bazan. La notizia è stata confermata dalle autorità israeliane, che hanno riferito dell’attacco e dei danni riportati dalla raffineria.

La guerra energerica è arrivata anche in Israele. L’ Iran ha infatti lanciato un attacco contro la raffineria di petrolio del gruppo Bazan nella baia di Haifa, nel nord dello Stato ebraico. A seguito del raid, che sarebbe stato condotto con una bomba a grappolo, si sono registrate interruzioni di corrente in diverse zone di Haifa e della vicina Kiryat Haim. Non sono state segnalate vittime a seguito dell’attacco che, come ha spiegato la televisione di stato iraniana, è stata una rappresaglia per i missili di Israele contro il giacimento di gas di South Pars. Teheran aveva già colpito l’area industriale di Ras Laffan in Qatar, il più grande hub di gas naturale liquefatto al mondo, provocando un incendio. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - L’Iran ha colpito una raffineria di Haifa con una bomba a grappolo Articoli correlati Un drone ha colpito una raffineria saudita: chiusa in via precauzionaleUn drone ha colpito l'impianto di raffinazione di Ras Tanura della compagnia Saudi Aramco. Piano di 6 Paesi per la riapertura di Hormuz: c'è anche l'Italia. E l'Iran minaccia: «Sarete complici». Colpita raffineria di HaifaRegno Unito, Italia, Francia, Germania, Olanda e Giappone pronti a contribuire a un piano per garantire la navigazione commerciale dello Stretto di... Un missile iraniano ha colpito un condominio a Beit Shemesh Una selezione di notizie su L'Iran ha colpito una raffineria di... Temi più discussi: Araghchi: Hormuz chiuso solo per navi nemici. Raid Usa sull'isola di Kharg; La crisi in Medio Oriente - Il 13 marzo - LIVE BLOG; Trump: Il petrolio calerà. Nuovi raid israeliani su Beirut, rappresaglie di Hezbollah e Iran; Missili iraniani su Gerusalemme. Il debutto di Khamenei. A Erbil morto un militare francese. Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in IranLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Iran, raid su gas e petrolio. Colpite raffinerie in Qatar e Kuwait. DIRETTA ... tg24.sky.it Attacco all'Iran, drone colpisce base britannica a CiproDopo il via libera britannico all’utilizzo di installazioni militari per colpire siti missilistici iraniani a scopo difensivo, un drone Shahed ha centrato la base Royal Air Force di Akrotiri a Cipro ... tg24.sky.it Trump: «Non manderò truppe in Iran, ma se lo facessi non lo direi» - facebook.com facebook #Iran, #Macron: questa escalation è sconsiderata x.com