L’Iran e gli impatti della guerra Ecco come l’intelligence fa sistema Paese

L’Iran si trova al centro di una complessa rete di tensioni internazionali, coinvolto in questioni che vanno oltre i confini militari. Le crisi geopolitiche si riflettono ora sui settori energetici, sui mercati finanziari e sulle catene di approvvigionamento, creando un quadro di instabilità che interessa diversi ambiti della vita quotidiana. La presenza di sistemi di intelligence altamente strutturati contribuisce a gestire e monitorare questa situazione.

Le crisi geopolitiche non si fermano più ai confini della sicurezza militare. Oggi si propagano attraverso l’energia, i mercati finanziari, le catene di approvvigionamento. Per questo la sicurezza nazionale coincide sempre più con la sicurezza economica. È in questo contesto che va letta l’esercitazione organizzata la settimana scorsa dal Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (Dis), che ha riunito rappresentanti dei settori bancario, energetico e assicurativo, funzionari pubblici, accademici ed esperti per simulare gli effetti di una possibile escalation della crisi legata alla guerra in Iran. Tre gruppi di lavoro hanno analizzato... 🔗 Leggi su Formiche.net

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