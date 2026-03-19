L'Iran ha colpito nuovamente una raffineria situata in Qatar, causando danni significativi alla struttura. L’attacco si aggiunge a una serie di azioni militari e tensioni tra Iran, Stati Uniti e Israele. La raffineria è stata colpita senza che siano stati segnalati vittime o dettagli sui danni. La situazione rimane tesa nella regione, con nuovi episodi di escalation.

Prosegue la guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran. , infliggendo danni ingenti. L’Iran ha nuovamente colpito questa mattina un sito industriale nel nord del Qatar. Il nuovo attacco è arrivato poche ore dopo un precedente attacco che aveva causato ingenti danni. La compagnia petrolifera statale Qatar Energy ha dichiarato che diversi dei suoi impianti di gas naturale liquefatto (GNL) a Ras Laffan sono stati oggetto di nuovi attacchi nelle prime ore di giovedì, causando “incendi di notevoli dimensioni” e “danni più ingenti”. Il Ministero della Difesa del Qatar ha dichiarato che Ras Laffan è stata colpita da missili balistici, ma non ha specificato quanti ne siano stati lanciati né quanti siano stati intercettati dalla difesa aerea. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - L’Iran colpisce nuovamente una raffineria del Qatar

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