liquami in mare nei guai una ditta di spurghi

Il 6 giugno 2024 una macchia marrone si diffuse in mare vicino al fosso Maranello a Civitanova Marche, portando alla sospensione temporanea della balneazione in dodici stabilimenti lungo il lungomare. Nei giorni successivi si scoprì che l’origine del fenomeno era collegata a un’azienda di spurghi, coinvolta in un procedimento legale per scarichi di liquami non autorizzati. La situazione ha generato preoccupazione tra i cittadini e gli operatori locali.

Civitanova Marche, 19 marzo 2026 – Era il 6 giugno del 2024 quando una macchia marrone si diffuse in mare, all’altezza del fosso Maranello, imponendo lo stop temporaneo alla balneazione in dodici stabilimenti del lungomare civitanovese e suscitando molto allarme. Per questo fatto ora è finito sotto accusa Mirko Pomili, 38 anni, residente a Potenza Picena, imputato per i reati di attività di gestione di rifiuti non autorizzata, getto pericoloso di cose e inquinamento ambientale. Sversamento inquinante sul lungomare Nord. Il fatto, come si diceva, era avvenuto il 6 giugno 2024, quando si era verificato uno sversamento inquinante sul lungomare nord, all’altezza del torrente del Castellaro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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