L' intervento di Meloni nel podcast di Fedez

La presidente del consiglio Giorgia Meloni ha partecipato ad una puntata del "Pulp podcast", condotto da Fedez e Mr. Marra: una chiacchierata ampia, con passaggi sull'appuntamento referendario di domenica e lunedì. "Non si vota sulla Meloni – ha ribadito la premier – si vota sulla giustizia. Anche chi non condivide questo governo dovrebbe valutare nel merito una riforma che punta a migliorare il funzionamento del sistema". La decisione di andare al podcast è nata "in modo molto naturale”, ha spiegato al Foglio Tommaso Longobardi, social media manager della premier. “E’ arrivato un invito e Meloni lo ha valutato positivamente, ritenendo che valesse la pena farsi intervistare anche in un contesto diverso dal consueto formato televisivo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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