I vertici dell’Inter hanno annunciato le strategie per il mercato estivo, con l’intenzione di rinforzare la rosa affidata a Cristian Chivu. Tra le mosse previste ci sono l’assalto a un giocatore e il ritorno di un altro in Italia. La società ha delineato le priorità per il prossimo calciomercato, puntando a un intervento deciso sulla formazione.

I vertici societari dell’ Inter hanno tracciato le linee guida per il prossimo mercato estivo, con l’obiettivo di consegnare al tecnico Cristian Chivu una rosa profondamente rinnovata nei suoi cardini strutturali. La congiuntura attuale evidenzia un centrocampo in debito di ossigeno, segnato dall’avanzare dell’età dei titolari e da un calo di forma che impone innesti di qualità e prospettiva. In questo scenario, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Aleksandar Stankovic, il figlio d’arte che sta incantando il Belgio con la maglia del Brugge. L’operazione “Re-Buy”: 23 milioni per il ritorno di Stankovic. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - L’Inter ridisegna il futuro: l’assalto a Stankovic e il ritorno di Vicario in Italia

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