L' insipienza irresponsabile di Trump e Putin

Due leader mondiali hanno intrapreso azioni che rischiano di bloccare lo Stretto di Hormuz, uno senza aver previsto le conseguenze di una possibile guerra con l’Iran. Questa scelta ha portato a una situazione di stallo, paragonabile a un impantanamento nel passato, senza una chiara strategia di uscita. La mancanza di pianificazione ha suscitato preoccupazioni sulla stabilità globale e sul futuro delle relazioni internazionali.

Ammettete che mettersi in una guerra con l’ Iran senza immaginare che lo Stretto di Hormuz possa venire bloccato, e che si finisca “impantanati” come nelle paludi vietnamite, senza sapere come venirne fuori, è comunque una specie di bancarotta, e un attentato al futuro del pianeta. Il pantano può piacere a Netanyahu, che pesca nel torbido, non a Trump, che annuncia ogni mezz’oretta che la guerra sarà finita “molto presto”. Sembrano riconoscerne tutti l’insipienza irresponsabile. Molti però non si ricordano di quel Putin di cui hanno continuato a parlare come di un Napoleone redivivo, un lucido demiurgo, che aveva annunciato la presa dell’Ucraina in una passeggiata di qualche giorno, e ci sta impantanato, con un costo di vite umane spaventoso, da più di quattro anni. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - L'insipienza irresponsabile di Trump e Putin Articoli correlati Leggi anche: Putin invia auguri di Natale a Trump Putin già ricatta la creatura di TrumpAbbiamo rimproverato alle Nazioni Unite di non essere all’altezza del loro compito perché facilmente ricattabili dai regimi. Non ci sarà il previsto incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin a Budapest