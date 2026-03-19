L’Inps chiede a un’anziana di Fiumicino la restituzione di 70mila euro | assolta

L’Inps aveva richiesto a un’anziana di Fiumicino di restituire 70mila euro, ma la donna è stata assolta. L’indagine ha evidenziato mancanze nelle prove presentate e presunzioni che non avevano riscontro concreto. La conclusione del procedimento ha portato all’esito di assoluzione.

Fiumicino, 19 marzo 2026 – L’impalcatura accusatoria si è sgretolata sotto il peso di un’istruttoria che ha rivelato lacune investigative e presunzioni prive di riscontro oggettivo. Il Tribunale di Civitavecchia ha pronunciato una sentenza di assoluzione con formula piena, perché “il fatto non sussiste”, nei confronti di una anziana di Fiumicino che era stata trascinata in giudizio con l’accusa di aver simulato una separazione dal marito per incassare indebitamente l’assegno sociale. Il Collegio presieduto dal dottor Francesco Filocamo ha così respinto la richiesta di condanna a sei mesi di reclusione avanzata dalla Procura, disponendo l’immediata restituzione di tutti i beni sequestrati, inclusi i conti correnti e la residenza di Fiumicino. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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