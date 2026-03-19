Dal primo gennaio alla prima settimana di marzo, sono stati registrati 1.179 passeggeri che sono saliti su un autobus della linea 80 presso la fermata della stazione ferroviaria. La linea 80 offre il servizio gratuito da sei mesi, e nel periodo considerato si sono verificati numerosi accessi alla fermata, con diverse discese in stazione. I dati riguardano esclusivamente le persone che hanno utilizzato questa linea in quel periodo.

Dal primo gennaio alla prima settimana di marzo sono 1.179 i passeggeri saliti su un autobus della linea 80 alla fermata della stazione Fs e altri 1.019 sono scesi tra via Farini e Piazza Caduti. Sono numeri in crescita per il centro storico, anche se in questi dati sono conteggiati anche gli abbonati. Dopo quasi sei mesi dall’inizio della sperimentazione sulla gratuità della linea 80 in città – che non necessita l’acquisto di un biglietto tra le fermate del Pala De André e dell’Esp – è tempo di un primo bilancio. I dati di Start Romagna sui primi mesi del 2026, anche se incompleti perché non tutti i mezzi sono forniti di contapersone, evidenziano alcune tendenze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Linea 80 gratis da sei mesi: "Tante discese in stazione"

Articoli correlati

Processi, aumentano le prescrizioni. Crescono i procedimenti veloci: "Oltre l’80% si chiude in sei mesi"Radogna È il tribunale di Ferrara quello dove, dopo Forlì, si registra la seconda percentuale più alta dei procedimenti che si chiudono in 6 mesi...

La stazione Montesanto della metro Linea 2 chiusa per tre mesi: lavori alle scale mobili e fissePer la sostituzione delle scale mobili e il restyling delle scale fisse, dal 25 gennaio al 24 aprile la stazione di Montesanto della Linea 2 della...

Tutti gli aggiornamenti su Linea 80 gratis da sei mesi Tante...

Discussioni sull' argomento Linea 80 gratis da sei mesi: Tante discese in stazione; Disabili e anziani, trasporto gratis. Ma è scontro con l’opposizione.

Linea 80 gratis da sei mesi: Tante discese in stazioneTra chi la utilizza di più ci sono i residenti del quartiere Darsena . L’assessore: Frequentato per raggiungere i servizi essenziali di viale Randi. ilrestodelcarlino.it

A bordo di un autobus della linea 80: Ah, è gratis? Io ho preso il ticket...A metà mattina di un giorno feriale a bordo di un autobus della linea 80 – che da poco più un mese è gratuita all’interno della città – ci sono persone che vanno all’ospedale o a fare la spesa all’Esp ... ilrestodelcarlino.it

«Il governo sarà giudicato nel 2027. Dopo 5 anni, si tirerà una linea - facebook.com facebook

Meno #Trump, più Ue. La linea (giusta) di @GiorgiaMeloni sull’Iran. Parla Diletti l'intervista di @DibisceglieFede x.com