L’incredibile storia di Luigi Sparaco accusato da Woodcock di aver regalato una casa inesistente

L'incredibile vicenda di Luigi Sparaco riguarda le accuse rivolte da Henry John Woodcock, magistrato noto per il suo ruolo nel caso Vallettopoli. Sparaco è stato accusato di aver regalato una casa inesistente, una questione che ha attirato l’attenzione dei media e sollevato numerosi interrogativi. La vicenda si inserisce nel quadro delle azioni giudiziarie portate avanti dal magistrato, noto anche per aver coinvolto Fabrizio Corona nel passato.

Quando si sente parlare di un magistrato di nome Henry John Woodcock, la mente corre subito alle vicende più mediatiche che lo hanno coinvolto, a partire dal caso Vallettopoli, nel quale il pm aveva mostrato il pugno di ferro con il fotografo, re dei paparazzi, poi incriminato, Fabrizio Corona. Eppure, esiste una storia che vede il giurista coinvolto in una vicenda che ha dell’incredibile, ma che non è mai balzata agli onori della cronaca. A parlarne non è il diretto interessato, Luigi Sparaco, costruttore edile morto nel gennaio di quest’anno, ma la figlia, la scrittrice Simona, che racconta al Corriere una vicenda giudiziaria che definisce oltre il kafkiano. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Leggi anche: Simona Sparaco: «Papà era innocente, Woodcock lo rovinò. Farò di tutto perché al referendum vinca il Sì» Viveva sotto una casa da oltre un mese: l’incredibile storia di un enorme orso “sfrattato” in CaliforniaUn orso nero di 250 chili ha vissuto per oltre un mese sotto una casa in California.