L’imprenditrice Orietta | Le mie reti anti-granchio non rilasciano plastica nel mare una sicurezza

Un’imprenditrice ha dichiarato che le sue reti anti-granchio non rilasciano plastica nel mare, garantendo maggiore sicurezza ambientale. La Caravita Recinzioni ha sviluppato una rete più resistente e ecologica per la pesca in acque salate, destinata a contrastare il problema delle microplastiche. La nuova soluzione si basa su oltre 50 anni di esperienza nel settore e mira a ridurre l’impatto ambientale delle attrezzature da pesca.

Goro, 19 marzo 2026 – Una rete più resistente e più ecologica contro il granchio blu. L’esperienza di oltre 50 anni della Caravita Recinzioni oggi al servizio della pesca: progettata una rete per l’acqua salata che non rilascia microplastiche in mare. Virginia e l’azienda agricola ereditata dal nonno: “I tesori della terra per rilanciare la collina” Nuova rete: in mare non si corrode e resiste alle chele. L’esperienza maturata in oltre cinquant’anni di lavoro nella produzione di reti e sistemi di recinzione oggi trova una nuova applicazione nel settore ittico grazie a Caravita Recinzioni, storica azienda con sede a Bagnacavallo, in provincia di Ravenna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’imprenditrice Orietta: “Le mie reti anti-granchio non rilasciano plastica nel mare, una sicurezza” Articoli correlati Laura Pausini co-conduttrice a Sanremo 2026. “Il festival è tutti i miei sorrisi, le mie paure, le mie emozioni”Roma, 12 gennaio 2026 – Dopo le indiscrezioni, l’ufficialità: Laura Pausini sarà la co-conduttrice delle cinque serate del Festival di Sanremo 2026,... Leggi anche: Vieri si unisce agli auguri per Recoba: “A lui devo 50 delle mie reti”