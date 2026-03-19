Liberati domina | 29 punti per la vittoria di Civitanova

La B-Chem Virtus ha conquistato una vittoria importante a Civitanova, battendo Senigallia con il punteggio di 85 a 70. La squadra ha dominato il match, portando a casa due punti fondamentali in classifica. La partita si è svolta sul parquet di Civitanova, dove la Virtus ha imposto il proprio gioco fin dalle prime battute.

La B-Chem Virtus ha imposto la propria legge sul parquet di Civitanova, strappando un successo fondamentale contro Senigallia con il risultato finale di 85 a 70. La vittoria, ottenuta in un derby teso e combattuto fino all’ultimo minuto, si è decisa grazie alla difesa rocciosa dell’ultimo quarto e al tiro da tre punti che ha fatto la differenza. In una partita dove gli ospiti hanno mostrato grande caparbietà nonostante l’assenza del pivot titolare, la squadra di casa ha mantenuto il controllo grazie a prestazioni individuali di alto livello. Il punteggio parziale dei quarti (25-20, 21-20, 17-20, 22-10) racconta una gara incerta fino all’ultima frazione, ma il risultato finale premia chi ha saputo gestire meglio i momenti decisivi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Liberati domina: 29 punti per la vittoria di Civitanova Articoli correlati Leggi anche: Eccellenza. Tolentino tornato con i 3 punti da Civitanova: "Vittoria fondamentale per risalire la classifica» Leggi anche: LIVE Haasrode Leuven-Civitanova 0-1, Champions League volley in DIRETTA: la Lube domina il primo set, 17-25