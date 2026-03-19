Due giornalisti di Russia Today stavano realizzando un servizio nel sud del Libano, vicino a Tiro, quando una bomba è caduta a pochi metri da loro. Durante l’incidente, sono rimasti lievemente feriti. L’episodio si è verificato mentre riprendevano le scene sul campo, senza ulteriori dettagli sulle circostanze o sulle cause dell’esplosione.

Due giornalisti dell’emittente statale Russia Today sono rimasti leggermente feriti, dopo che una bomba è precipitata a pochi metri da loro, mentre effettuavano un reportage nel sud del Libano, vicino alla città costiera di Tiro. Steven Sweeney stava realizzando un servizio sugli attacchi israeliani alle infrastrutture durante la guerra contro Hezbollah, assieme al cameraman Ali Reda Sbeiti. Entrambi sono stati trasportati in un ospedale di Tiro per ferite da schegge al braccio. Le circostanze dell’attacco non sono chiare, sebbene Sbeiti abbia affermato che altre troupe televisive stavano effettuando reportage dalla zona, vicino al punto in cui l’esercito israeliano ha preso di mira i ponti sul fiume Litani. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Libano, il video di due giornalisti di Russia Today sfiorati da una bomba

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