L'FBI sta usando un trucco legale per comprare i dati dei cittadini | il rischio è la sorveglianza di massa

Durante una seduta del Senato, il direttore dell'FBI ha spiegato che l'agenzia utilizza metodi legali per acquistare dati e cronologie di geolocalizzazione dei cittadini americani, con lo scopo di tracciare i movimenti delle persone. Questa strategia permette all'agenzia di ottenere informazioni senza ricorrere a metodi tradizionali di sorveglianza, ma solleva preoccupazioni sulla possibilità di sorveglianza di massa.

In una seduta del Senato, il direttore dell'FBI ha ammesso di acquisire dati e cronologie di geolocalizzazione per tracciare i cittadini americani. In teoria le leggi americane impongono restrizioni molto severe per questo tipo di operazioni ma l'agenzia federale sta sfruttando un vuoto normativo per comprare i pacchetti di informazioni da operatori privati senza dover passare da un giudice. Secondo molti politici, analisti e media statunitensi, questo potrebbe essere un problema poiché, la possibilità di tracciare gli spostamenti di milioni di persone senza autorizzazione giudiziaria, unita alla potenza dell'IA, può conferire nelle mani del Governo un potere di controllo mai visto prima. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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