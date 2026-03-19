Oggi al teatro Alighieri si tiene una lezione-concerto dedicata a Ray Charles, organizzata dall'associazione 'Pazzi di Jazz'. Sul palco sono presenti i musicisti Manara, Negri e Pintori, che illustreranno aspetti legati alla musica dell'artista. La manifestazione si svolge dalle 10 alle 12 e rappresenta uno degli appuntamenti più importanti nel calendario delle attività didattiche dell'associazione.

’Pazzi di Jazz’ raggiunge oggi uno dei momenti salienti delle sue attività didattiche: la lezione-concerto che si terrà dalle 10 alle 12 al teatro Alighieri. Il pubblico sarà interamente composto da studenti delle scuole primarie e secondarie. Per coinvolgere e appassionare l’uditorio di giovanissimi, lo storico del jazz Francesco Martinelli, la cantante Lisa Manara, il celebre sassofonista Mauro Negri e il pianista Emiliano Pintori daranno vita a una lezione con musica dal vivo pensata per gettare un seme di curiosità culturale. L’incontro sarà anche registrato per la realizzazione di un video didattico che verrà messo a disposizione di tutte le scuole della città, raggiungendo così anche le classi che non potranno essere presenti all’Alighieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lezione concerto su Ray Charles. Sul palco Manara, Negri e Pintori

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