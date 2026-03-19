L’ex distributore rifugio di disperati Il caso al Comitato ordine e sicurezza

Durante il Comitato per l’ordine e la sicurezza s’è discusso del degrado e della scarsa sicurezza nelle zone al confine tra San Donato e Milano. Il sindaco di San Donato ha richiesto un intervento rapido per affrontare la situazione. La riunione si è svolta ieri in Prefettura e ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni locali.

Degrado e scarsa sicurezza nelle zone al confine tra San Donato e Milano, "s’intervenga in fretta". Se n’è parlato ieri in Prefettura, nell’ambito del Comitato per l’ordine e la sicurezza, alla quale ha partecipato il sindaco di San Donato, Francesco Squeri. Il primo cittadino ha evidenziato lo stato di abbandono in cui versa l’ex distributore di benzina della Esso, tra i raccordi dell’A1 e le tangenziali. L’area è ridotta da tempo a un accampamento abusivo, dove sbandati e senzatetto trovano rifugio fra tende, giacigli di fortuna e cumuli di rifiuti. Un contesto di degrado e pericolo, che richiede interventi urgenti. Nell’illustrare il... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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