Lettera aperta di Fabio Buricchi | Perché ho scelto di candidarmi a sostegno di Marco Donati

In una lettera aperta, Fabio Buricchi spiega le ragioni della sua candidatura accanto a Marco Donati. Nel testo, Buricchi afferma di aver deciso di sostenere Donati perché, durante le battaglie più importanti, lui si è dimostrato presente e coinvolto. La comunicazione si concentra sulla volontà di evidenziare la presenza di Donati nelle questioni che riguardano direttamente la vita delle persone.

Ho scelto di candidarmi al fianco di Marco Donati perché, in questi mesi, nelle battaglie vere, quelle che incidono sulla vita delle persone, lui c’è stato davvero. Abbiamo portato avanti una battaglia importante per ridurre il raggio delle ASL e riportare la sanità più vicina ai cittadini, più umana, più accessibile. E in questo percorso una mano concreta è arrivata proprio da Marco. Lo ha fatto senza chiedere nulla in cambio, soltanto perché crede davvero che serva un nuovo metodo: affrontare i problemi con serietà, competenza, professionalità e con la volontà di risolverli. Sono convinto che quelle di Marco Donati non siano semplici promesse elettorali. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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