La diva è stata immortalata sul set del reboot horror di Mike Flanagan senza trucco, ma le foto avrebbero rivelato un dettaglio chiave del plot. I fan de L'esorcista hanno accolto con entusiasmo l'arrivo di Mike Flanagan alla guida del nuovo reboot che vedrà protagonista Scarlett Johansson. E mentre tra i fan cresce la curiosità, le prime foto dal set mostrano l'attrice con un look acqua e sapone, rivelando inoltre un possibile spoiler sulla trama dell'horror. Di recente Mike Flanagan ha condiviso sui social media una foto del ciak, annunciando l'inizio delle riprese e offrendo un primo sguardo al logo ufficiale del film. Ma le foto dal set trapelate sui social media sarebbero ben più rivelatrici offrendo uno sguardo non solo a Johansson, ma anche . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - L'Esorcista: il primo sguardo a Scarlett Johansson sul set ha svelato un dettaglio del plot?

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Una raccolta di contenuti su Scarlett Johansson

Argomenti discussi: Scarlett Johansson protagonista de L’Esorcista: al via le riprese del film.

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