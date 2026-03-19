L’epidemia di diabete in Italia causa spese che superano i 20 miliardi di euro all’anno. Questa condizione, che non si trasmette come un virus, si diffonde in modo rapido nel paese, coinvolgendo un numero crescente di persone. La situazione richiede un’attenzione particolare e si sta valutando l’adozione di una strategia olistica per affrontare il problema.

Dai numeri ai costi, fino alle sfide per il controllo del diabete: digitalizzazione, One Health, governance e innovazione agli Stati Generali 2026 Quando pensiamo a un’epidemia vengono subito in mente virus e batteri. Ma il diabete, che non è una malattia infettiva, dilaga anche nel nostro Paese proprio come un contagio. E a dircelo sono i numeri. “Oltre 4 milioni di italiani convivono con il diabete, ma c’è anche un milione di persone che non sa di essere malato e l’impatto economico complessivo sul Ssn è di circa 20 miliardi di euro l’anno (tra costi diretti e indiretti)”. Lo ricorda agli Stati Generali sul Diabete 2026 Salvatore De Cosmo, presidente FeSDI (Federazione delle Società Diabetologiche Italiane) e Amd (Associazione Medici Diabetologi). 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - L’epidemia di diabete ‘brucia’ oltre 20 mld l’anno: verso una strategia olistica made in Italy

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