A Roma, Leone XIV ha incontrato di nuovo alcuni dei suoi ex compagni di scuola. Tra loro c’era Jerome Clemens, arrivato dagli Stati Uniti con un poster in mano. Il cartoncino mostra 82 bambini della Saint Mary’s School di Riverdale, Illinois, durante l’anno scolastico 1969. Clemens ha mostrato il poster con un sorriso, mentre gli altri partecipanti si sono riuniti per ricordare il passato.

Jerome Clemens giunge dagli Stati Uniti stringendo un poster fra le mani. Lo sventola quasi con orgoglio, quel cartoncino ingiallito che ritrae 82 bambini della Saint Mary’s School di Riverdale, nell’Illinois, anno scolastico 1969. Tra quei volti c’è anche quello di Robert Francis Prevost, oggi Papa Leone XIV, 266° Successore di Pietro. «Eccolo qua, il nostro amico Papa», ha detto Clemens indicando prima il ragazzino nel poster, poi la firma autografa sul retro, alla quale il Pontefice ha aggiunto di suo pugno «Leone XIV». Mercoledì 18 marzo, dieci dei compagni di quella quinta elementare si sono seduti tra i fedeli di piazza San Pietro per l’udienza generale. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Leone XIV riabbraccia i suoi compagni di scuola a Roma: «Era il nostro amico»

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