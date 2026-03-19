Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti prima uscita pubblica agli Oscar 2026

Durante gli Oscar 2026, Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti sono apparsi insieme per la prima volta in pubblico. La presenza di Ceretti accanto all’attore ha attirato l’attenzione e rappresenta un momento di attenzione sulla loro compagnia durante la serata. La loro uscita pubblica si è svolta senza particolari interventi, ma ha comunque suscitato interesse tra i presenti e i media.

La presenza discreta ma significativa di Vittoria Ceretti accanto a Leonardo DiCaprio segna un cambiamento importante nella narrazione pubblica dell’attore durante la serata degli Oscar 2026 Accade alla cerimonia dei Premi Oscar 2026, nel momento in cui le telecamere indugiano sulla platea durante il monologo di apertura di Conan O’Brien, che ironizza proprio sulla lunga storia dell’attore come icona involontaria della cultura internet. Ma questa volta lo sguardo si sposta, si allarga, e racconta qualcosa di diverso. Niente red carpet condiviso, nessuna posa ufficiale, eppure la loro presenza fianco a fianco diventa immediatamente il vero sottotesto della serata. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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Leonardo DiCaprio and Vittoria Ceretti Share Rare PDA in New York

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