Dopo aver partecipato agli Oscar, si parla di una possibile relazione tra l’attore e la modella. Si dice che siano più affettuosi insieme rispetto ad altre persone e che potrebbero essere vicini a nozze. Le voci circolano con insistenza, alimentate anche da alcuni dettagli sui loro comportamenti recenti. Al momento, comunque, non ci sono conferme ufficiali o dichiarazioni da parte dei diretti interessati.

DiCaprio Ceretti nozze vicine? È la supposizione che gira con insistenza tra il gossip hollywoodiano nelle ultime ore. Galeotta fu l’intera Notte degli Oscar con l’attore 51enne seduto in prima fila con la propria compagna. In molti vedono questa prova visiva e pubblica come quella faà “capitolare” il protagonista di Titanic. Precisiamo: red carpet separato, ma serata televisiva insieme. È la terza volta che DiCaprio si presenta agli Oscar con la fidanzata: accadde con la modella Gisele Bündchen nel 2005 e con Camila Morrone nel 2020. Poi, come oramai sembra diventato di moda tra gli attori odierni di Hollywood (vedi Michael B. Jordan) alla premiazione si va con mamma- nel caso di DiCaprio la signora Irmelin Indenbirken. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Leonardo DiCaprio è pronto a un futuro serio con Vittoria Ceretti, ci tiene davvero: con lei è più affettuoso che con le altre”: i retroscena dopo l’uscita insieme agli Oscar

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