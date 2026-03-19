Leonardo assemblee sui dubbi per il futuro dell?area Aerostrutture

I lavoratori degli stabilimenti di Leonardo Aerostrutture e le sigle sindacali Fim, Fiom e Uilm hanno organizzato assemblee per discutere delle preoccupazioni riguardanti il futuro dell’area Aerostrutture. Durante gli incontri, si sono affrontati i dubbi sulla possibile collaborazione con un nuovo partner, sollevando richieste di chiarimenti sulla strategia aziendale. La questione ha visto coinvolte diverse rappresentanze sindacali e lavoratori.

I lavoratori degli stabilimenti di Leonardo Aerostrutture e le sigle sindacali Fim, Fiom e Uilm chiedono chiarezza sull’alleanza che la società intende realizzare con un partner estero per rafforzare industrialmente la divisione che annovera quattro stabilimenti, due in Puglia, Grottaglie e Foggia, e altrettanti in Campania, Pomigliano D’Arco e Nola. La partnership è stata anche confermata dall’ad di Leonardo, Roberto Cingolani. Giugno è stato indicato come mese in cui si potrebbe giungere all’accordo. Per parlare di questo ieri a Roma si è riunito il coordinamento sindacale nazionale di Aerostrutture. «La decisione presa - spiega Luigi Bennardi della Uilm - è quella di dare mandato a tutti gli stabilimenti di convocare assemblee per informare i lavoratori sullo stato dell’arte. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Leonardo, assemblee sui dubbi per il futuro dell?area Aerostrutture Articoli correlati Futuro Zirkzee, il tecnico Amorim non ha dubbi sul futuro dell’attaccante olandese: ecco le dichiarazioniLe strategie in vista del mercato di gennaio subiscono un brusco rallentamento dopo le dichiarazioni arrivate dall’Inghilterra. Futuro dell'Irst, Morrone (Lega) solleva dubbi sul trasferimento del laboratorio a Pievesestina: "Futuro non noto"“Le preoccupazioni di operatori sanitari e sindacati sul futuro dell’Irst ‘Dino Amadori’-Irccs non possono lasciare indifferenti”.