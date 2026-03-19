Lens-Angers venerdì 20 marzo 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati

Il 27° turno di Ligue 1 inizia venerdì 20 marzo 2026 alle 20:45 con la partita tra Lens, che si trova al secondo posto in classifica, e Angers, guidato dall’allenatore Dujeux. Sono state rese note le formazioni ufficiali e i convocati di entrambe le squadre. Sono state anche pubblicate le quote e i pronostici relativi all’incontro.

Parte il ventisettesimo turno di Ligue1 e il Lens di Sage secondo in classifica affronta l’Angers di Dujeux. I sang et or hanno sprecato l’occasione di tornare temporaneamente in vetta nell’ultimo turno, perdendo sul difficile campo del Lorient. I merlus hanno messo la freccia nel secondo tempo confermando il loro ottimo momento di forma e hanno trovato un altro scalpo eccellente in casa dopo aver fermato tutte. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Lens-Angers (venerdì 20 marzo 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati Articoli correlati Lens-Angers (venerdì 20 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiParte il ventisettesimo turno di Ligue1 e il Lens di Sage secondo in classifica affronta l’Angers di Dujeux. Tolosa-Lens (venerdì 02 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocatiRiparte la Ligue1 con il primo turno del 2026 e tocca alla capolista Lens scendere in campo contro il Tolosa di Martinez. Una raccolta di contenuti su Lens Angers venerdì 20 marzo 2026 ore... Temi più discussi: Live Lens - Angers SCO - Ligue 1: Punteggi & Highlights Calcio - 20/03/2026; Live, réactions, news… Suivez RC Lens-Angers en direct sur Lensois.com !; Lens contro Angers SCO; Notizie Lens - Angers SCO: Ligue 1 - Calcio. Ligue 1 2025-2026: Lens-Angers, le probabili formazioniDujeux si affida al collaudato 3-5-2, con Zinga tra i pali, protetto dal terzetto Courcoul, Camara e Lefort. In mediana la regia è affidata a Belkebla, supportato dalla forza di Capelle e Van den ... sportal.it Pronostico Lens-Angers: non solo per il titoloLens-Angers è una partita della ventisettesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì: probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it SERIE A and ligue 1 all matches outcomes #SerieA #Ligue1 #lecce #Cremonese #bologna #verona #Fiorentina #ACMilan #InterMilan #ASRoma #lens #lille #lyon #lehavre #ParisFC #rennes #everyone - facebook.com facebook