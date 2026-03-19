Lens-Angers venerdì 20 marzo 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati

Da infobetting.com 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 27° turno di Ligue 1 inizia venerdì 20 marzo 2026 alle 20:45 con la partita tra Lens, che si trova al secondo posto in classifica, e Angers, guidato dall’allenatore Dujeux. Sono state rese note le formazioni ufficiali e i convocati di entrambe le squadre. Sono state anche pubblicate le quote e i pronostici relativi all’incontro.

Parte il ventisettesimo turno di Ligue1 e il Lens di Sage secondo in classifica affronta l’Angers di Dujeux. I sang et or hanno sprecato l’occasione di tornare temporaneamente in vetta nell’ultimo turno, perdendo sul difficile campo del Lorient. I merlus hanno messo la freccia nel secondo tempo confermando il loro ottimo momento di forma e hanno trovato un altro scalpo eccellente in casa dopo aver fermato tutte. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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