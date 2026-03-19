L’emergenza infermieri Emorragia post-Covid Via oltre tremila all’anno
In Lombardia, la sanità pubblica affronta una grave perdita di infermieri con più di tremila professionisti che lasciano il servizio ogni anno. Questa fuga di personale si aggiunge alle difficoltà post-Covid e sta portando a una significativa riduzione del personale sanitario disponibile. La situazione evidenzia come il settore stia affrontando una crisi di risorse umane che mette a dura prova i servizi offerti alla popolazione.
Oltre tremila infermieri in meno all’anno. Nella Lombardia post-Covid la sanità pubblica si confronta con un’altra emergenza: la fuga degli operatori. È successo nel 2024 (-3.523), nel 2023 (-3.234) e nel 2022 (-3.772). Un’emorragia causata solo per un terzo dalle pensioni. Per la maggior parte si tratta di una scelta provocata da turni massacranti e retribuzioni ferme a 1.700-1.800 euro. "Sei anni dopo lavoriamo come durante la pandemia", arriva a dire Andrea Bottega, segretario nazionale del sindacato infermieri Nursind, nella Giornata nazionale in memoria delle vittime del Coronavirus che si è celebrata ieri (41mila le vittime in Lombardia nei primi due anni). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Articoli correlati
Leggi anche: Emergenza infermieri in Lombardia: tremila in meno ogni anno. Il trend non si arresta
Sos medici e infermieri, in Puglia l'aumento post Covid è impercettibile. E altri 6mila vanno viaDopo il Covid anche in Puglia, come nel resto d'Italia, è aumentato il numero di medici e infermieri negli ospedali, ma la voragine nelle piante...
Contenuti e approfondimenti su L'emergenza infermieri Emorragia post...
Temi più discussi: L’emergenza infermieri. Emorragia post-Covid. Via oltre tremila all’anno; Polo riabilitativo nel caos: medici e infermieri in fuga. Proclamato lo stato di agitazione; Che bella parata Nicolò: Paura, ma il peggio è passato. Grazie a medici e infermieri; Disservizi e pochi blocchi di ricette. I dottori minacciano lo sciopero.
L’emergenza infermieri. Emorragia post-Covid. Via oltre tremila all’annoLa situazione lombarda nella giornata dedicata alle vittime del Coronavirus. Nelle università pochi candidati. Il sindacato: Siamo come in pandemia. ilgiorno.it
Infermieri in fuga dal Ssn, Nursing Up: Non è solo questione di stipendio. Sistema rischia di implodereInfermieri in fuga dal Ssn, De Palma (Nursing Up): Non è solo questione di stipendio. Sistema rischia di implodere ... nursetimes.org
Think Green • Live Vegan • Love Animals. Brent Bourgeois · Piano Mystique. Questo video è stato girato la scorsa estate. Il nostro Nerino, di 21 anni di età, ha avuto un'emorragia che lo ha letteralmente fatto crollare, facendoci temere il peggio. Dopo due giorni - facebook.com facebook
Il mondo ha smesso di voler guarire: è un'emorragia permanente in cerca di alibi. #BricioleDiPensieri Taccuino x.com