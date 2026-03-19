L’emergenza infermieri Emorragia post-Covid Via oltre tremila all’anno

In Lombardia, la sanità pubblica affronta una grave perdita di infermieri con più di tremila professionisti che lasciano il servizio ogni anno. Questa fuga di personale si aggiunge alle difficoltà post-Covid e sta portando a una significativa riduzione del personale sanitario disponibile. La situazione evidenzia come il settore stia affrontando una crisi di risorse umane che mette a dura prova i servizi offerti alla popolazione.

Oltre tremila infermieri in meno all’anno. Nella Lombardia post-Covid la sanità pubblica si confronta con un’altra emergenza: la fuga degli operatori. È successo nel 2024 (-3.523), nel 2023 (-3.234) e nel 2022 (-3.772). Un’emorragia causata solo per un terzo dalle pensioni. Per la maggior parte si tratta di una scelta provocata da turni massacranti e retribuzioni ferme a 1.700-1.800 euro. "Sei anni dopo lavoriamo come durante la pandemia", arriva a dire Andrea Bottega, segretario nazionale del sindacato infermieri Nursind, nella Giornata nazionale in memoria delle vittime del Coronavirus che si è celebrata ieri (41mila le vittime in Lombardia nei primi due anni). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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