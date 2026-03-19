Un tir si è fermato in panne nel centro di Lecco, creando disagi tra gli automobilisti. La situazione ha coinvolto il traffico cittadino questa mattina, costringendo i conducenti a cercare alternative. Il consiglio delle autorità è di percorrere la Statale 36 per evitare ulteriori inconvenienti. La giornata è iniziata con una nota di disagio per chi si spostava in città.

Lecco, 19 marzo 2026 – Un tir in panne in centro a Lecco. La giornata per gli automobilisti lecchesi e per quanto devono dirigersi a Lecco è cominciata nel peggiore dei modi. Un mezzo speciale è bloccato in strada in via Leonardo da Vinci. Via Leonardo da Vinci è il collegamento tra il Ponte Nuovo alla confluenza del lago con l'Adda e il lungolago. Si tratta di un bilico per un trasporto eccezionale, cioè per il trasporto di un altro camion. Ha quattro pneumatici bucati e non può proseguire il viaggio, ostruendo il passaggio. E' lì da questa notte, sono già intervenuti i meccanici di un'officina mobile, che però non hanno potuto nulla perché senza ruote di scorta e ricambio, che provvederanno a portare e sostituire in mattinata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lecco, tir in avaria in centro città. Il consiglio: ''Usate la Statale 36''

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