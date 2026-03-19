In Italia centrale, le tradizioni culinarie si manifestano attraverso specialità come le frittelle di riso di San Giuseppe, molto diffuse in Toscana e in Umbria. Durante la Festa del Papà, queste regioni preparano dolci tipici come raviole e bignè, che rappresentano un momento di condivisione e festa familiare. Le ricette locali vengono tramandate di generazione in generazione e rappresentano un elemento distintivo di questa celebrazione.

La Festa del Papà attraversa l’Italia con tradizioni culinarie diverse da regione a regione. In Toscana e in Umbria il dolce più diffuso è la frittella di riso di San Giuseppe. Si tratta di morbide frittelle aromatizzate con spezie e liquori, arricchite talvolta con canditi o uvetta e spesso accompagnate dal vino cotto. La ricetta prevede ingredienti semplici come latte, riso, ricotta, farina, vaniglia e cannella. L’impasto, morbido e corposo, viene fritto tradizionalmente in olio di arachidi e servito caldo con una generosa spolverata di zucchero semolato. È una tradizione antica e radicata: in molte famiglie il 19 marzo è impensabile senza il profumo delle frittelle appena preparate. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Le specialità del Centro Italia: tra frittelle, raviole e bignè

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