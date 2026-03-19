Nella città di Garlasco, mentre si attende la fine delle indagini sulla seconda richiesta di archiviazione, la scena si riempie di tensioni tra le sorelle Cappa, uno youtuber e vari giornalisti. Le discussioni si concentrano su un presunto legame tra le parti coinvolte e il delitto di omicidio avvenuto nella zona, generando un confronto acceso che coinvolge anche aspetti di persecuzione e accuse reciproche.

Nella lunga attesa per la conclusione delle indagini-bis della Procura di Pavia, la scena del delitto di Garlasco è occupata dagli scontri legali tra protagonisti, comprimari, giornalisti, youtuber. Proprio l'incertezza sui risultati che i pm hanno raggiunto scavando su Andrea Sempio, il nuovo sospettato per l'uccisione di Chiara Poggi, sta lasciando campo libero a esperti veri o presunti, con ricostruzioni più o meno fantasiose che vengono sparate sui media e nel web. E con il giallo di alcuni audio, contenenti parte di queste ricostruzioni, che la criminologa Roberta Bruzzone sostiene di avere ricevuto e consegnato. Tra le vittime più esposte a questo caos mediatico ci sono le sorelle Paola e Stefania Cappa, cugine della ragazza uccisa: mai indagate, mai nemmeno sospettate, ma bersaglio preferito dei dietrologi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Le sorelle Cappa e lo youtuber: "Ci lega all'omicidio, persecuzione"

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