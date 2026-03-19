Le sorelle Cappa e lo youtuber | Ci lega all' omicidio persecuzione
Nella città di Garlasco, mentre si attende la fine delle indagini sulla seconda richiesta di archiviazione, la scena si riempie di tensioni tra le sorelle Cappa, uno youtuber e vari giornalisti. Le discussioni si concentrano su un presunto legame tra le parti coinvolte e il delitto di omicidio avvenuto nella zona, generando un confronto acceso che coinvolge anche aspetti di persecuzione e accuse reciproche.
Nella lunga attesa per la conclusione delle indagini-bis della Procura di Pavia, la scena del delitto di Garlasco è occupata dagli scontri legali tra protagonisti, comprimari, giornalisti, youtuber. Proprio l'incertezza sui risultati che i pm hanno raggiunto scavando su Andrea Sempio, il nuovo sospettato per l'uccisione di Chiara Poggi, sta lasciando campo libero a esperti veri o presunti, con ricostruzioni più o meno fantasiose che vengono sparate sui media e nel web. E con il giallo di alcuni audio, contenenti parte di queste ricostruzioni, che la criminologa Roberta Bruzzone sostiene di avere ricevuto e consegnato. Tra le vittime più esposte a questo caos mediatico ci sono le sorelle Paola e Stefania Cappa, cugine della ragazza uccisa: mai indagate, mai nemmeno sospettate, ma bersaglio preferito dei dietrologi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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