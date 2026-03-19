Le prime pagine di oggi

Oggi le prime pagine riportano la decisione di ridurre temporaneamente le accise sui carburanti e gli attacchi alle infrastrutture energetiche. Sono state segnalate interruzioni e danni a diversi impianti nel paese, mentre le autorità stanno gestendo le conseguenze di questi episodi. La situazione rimane sotto osservazione e si attendono aggiornamenti ufficiali sui provvedimenti in atto.

La riduzione temporanea delle accise sui carburanti, gli attacchi alle infrastrutture energetiche di Iran e Qatar, e il referendum sulla magistratura La maggior parte dei giornali di oggi titola in apertura sul decreto approvato ieri dal Consiglio dei ministri per ridurre per i prossimi 20 giorni le accise sui carburanti, per contrastare gli aumenti dei prezzi provocati dalla guerra in Medio Oriente. Qualche giornale si occupa invece dei bombardamenti di ieri sulle infrastrutture energetiche di Iran e Qatar, altri seguono la campagna per il referendum sulla magistratura di domenica e lunedì prossimi, con la manifestazione di ieri a Roma dei sostenitori del no. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Le prime pagine di oggi RASSEGNA STAMPA 18 MARZO 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI Contenuti utili per approfondire prime pagine Temi più discussi: Le prime pagine dei quotidiani di oggi 13 marzo: la rassegna stampa; Le prime pagine di venerdì 13 marzo 2026; Tutta la storia in un titolo: le prime pagine del Corriere in un libro; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 17 marzo: la rassegna stampa. La pace di Rafa e Chris, Retegui sulla lista: le prime pagine dei giornali sportiviLa mattinata del Milan sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani, usciti questa mattina in edicola, si divide tra le scorie della deludente ... milannews.it Rassegna stampa: le prime pagine dei giornali salernitani del 18 mazroStampaEcco i titoli delle prime pagine dei giornali in edicola. Rassegna stampa a cura di Salernonotizie Sul quotidiano La Città in prima pagina troviamo: Medici di base, esodo e assistenza a rischio. salernonotizie.it Le prime pagine di giovedì 18 marzo 2026 #abruzzo #ilCentro - facebook.com facebook PODCAST | PRIME PAGINE | Israele elimina Larijani il comandante delle forze Basij Soleimani #ANSA x.com