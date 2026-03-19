Le pagelle della Fiorentina vedono Parisi confermarsi come elemento fisso nel reparto difensivo, mentre Ndour si distingue come protagonista nelle partite di coppa e Piccoli si fa notare con un contributo importante. Christensen riceve un voto insufficiente, con alcune imprecisioni nei rinvii e una certa fiducia eccessiva nelle proprie capacità, specialmente in occasione del tentativo su Makuch.

Christensen 5 - Leggero su qualche rinvio con i piedi, si fida troppo delle sue doti, non precisissimo sul Makuch, ma ringrazia Ranieri. Poi il pasticcio sul tiro di Struski, prendendo gol sul suo palo. Il var lo grazia, anche perché non tocca l’avversario nonostante il fischio. Dodo 6 - Cerca le accelerazione delle sue, ma le consegne paiono precise: pochi fronzoli e tanta sostanza. Anche se i primi non sono fini a se stessi. Nella seconda parte della gara sbroglia alcune situazioni potenzialmente pericolose e alza i giri del motore. Dall’88’ Pongracic 6,5 - Chi l’ha detto che in pochi minuti non si debba prendere voto? Ha il sangue freddo di centrare la porta da lontanissimo con un tocco preciso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le pagelle viola. Parisi si conferma inamovibile. Ndour uomo di coppa e Piccoli incide

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