Oltre 1.700 donne e femministe hanno firmato l’appello contro la riforma costituzionale, invitando a votare no al referendum previsto per il 22 e 23 marzo. Il testo, promosso dalla senatrice del Partito Democratico, è stato presentato oggi in Senato e si oppone a quella che definiscono una proposta priva di senso del limite.

Roma, 19 marzo 2026 – Sono oltre 1.700 le adesioni all’appello ‘Perché da donne e femministe il 22 e 23 marzo votiamo NO alla riforma della Costituzione’, un manifesto presentato oggi in Senato su iniziativa della senatrice Pd Valeria Valente. Promosso da Carla Bassu, costituzionalista, Concetta Gentili, avvocata civilista, Fabrizia Giuliani, filosofa, Teresa Manente, avvocata penalista, Maria Monteleone, magistrata, Elvira Reale, psicologa, ha raggiunto in 3 giorni 1700 adesioni a cui poi si sono sommate altre centinaia tra giornaliste, attrici, scrittrici, cantanti, giuriste, militanti e politiche Pd, 5S e Avs. Referendum, Landini in piazza per il no a Roma: è momento di unirsi (atex. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Le femministe per il No al referendum: “Contrarie a un testo senza senso del limite”

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