Le due mogli e i figli il cerchio magico del Senatùr

Nella cascina di Cassano Magnago, tra le pareti della biblioteca di nonna Celesta, è stato trovato un libricino di Massimo D’Azeglio intitolato

Nella cascina di Cassano Magnago c'era la «scarna ma giusta biblioteca di nonna Celesta», e lì trovò un libricino di Massimo D’Azeglio, «Lega Lombarda - Romanzo storico del secolo XII». A tanti anni di distanza, Umberto Bossi ci poteva vedere una premonizione, ma la sua coscienza politica, raccontava, origina dall’ascolto del padre Ambrogio. «Era un tessitore di Gallarate, mi diceva sempre: qui c'è un sacco di gente, imprenditori, lavoratori, che non sono contenti, ma nessuno ha il coraggio di dire come stanno davvero le cose. Allora, alla fine degli anni '70, quando mi sono trovato a fare politica, quelle cose le ho dette io», spiegò in un’intervista il fondatore della Lega Nord. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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