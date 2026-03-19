le diete senza dolci non funzionano come pensi

Uno studio clinico recente rivela che eliminare o aumentare i dolci non cambia il piacere che si prova nei confronti di questi alimenti. I ricercatori hanno analizzato il comportamento di diversi partecipanti, constatando che le preferenze per i sapori dolci rimangono sostanzialmente invariate, indipendentemente dalle variazioni nella propria alimentazione. La scoperta potrebbe influenzare le discussioni sulle diete e le strategie di riduzione dei zuccheri.

Ridurre o aumentare i cibi dolci non modifica il piacere per questi sapori. È questo il risultato di un recente studio clinico che potrebbe cambiare il modo in cui si parla di dieta e salute. In sostanza, le persone continuano ad amare il dolce allo stesso modo, indipendentemente da quanto ne consumino. Lo studio ha seguito i partecipanti per sei mesi, suddividendoli in tre gruppi: uno con una dieta ricca di cibi dolci, uno con un consumo molto ridotto e un terzo con un livello intermedio. Alla fine del periodo, i ricercatori non hanno trovato differenze significative tra i gruppi. La preferenza per il gusto dolce è rimasta invariata in tutti i casi. 🔗 Leggi su Cibosia.it

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